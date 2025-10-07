Profielafbeeldingen van Mario’s Super Picross en Mario Party 3 nu beschikbaar via NSO

Elke maand brengt Nintendo één of meerdere sets uit met profielafbeeldingen, waarvoor je eerst de bijbehorende game moet spelen. Deze stukjes kunnen leden van Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) vervolgens kopen met platina punten. Deze maand gaat het om de games Mario’s Super Picross en Mario Party 3. Je hebt tot 3 november 2025 de tijd om ze te bemachtigen.

Om de profielafbeeldingen van Mario’s Super Picross te mogen kopen, moet je eerst de game in de SNES-app opstarten. Daarna kan je de vijf icoontjes kopen. Hiervoor heb je alleen een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Voor Mario Party 3 heb je niet genoeg aan een NSO-abonnement. Je hebt dan ook het Uitbreidingspakket nodig, want alleen daarmee kan je Mario Party 3 op de N64-app spelen. Nadat je de game heb opgestart, kan je de zeven icoontjes kopen.

Om gebruik te maken van deze actie heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig.

