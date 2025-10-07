Paper Mario: The Thousand-Year Door-muziek toegevoegd aan Nintendo Music

Regelmatig voegt Nintendo nieuwe muziek toe aan Nintendo Music. Zo werd er vorige week twee keer wat toegevoegd: eerst van Princess Peach: Showtime! en later nummers van Super Mario Galaxy (2). Vandaag gaat het om de albums van twee verschillende versies van dezelfde game. Het gaat om de game Paper Mario: The Thousand-Year Door. Deze is zowel op de Nintendo GameCube als Nintendo Switch uitgebracht. Alle muziek uit beide versies is nu beschikbaar. Het gaat om 275 nummer van de Switch-versie en 111 nummers van de GameCube-versie.

De playlists zijn zoals gezegd per direct beschikbaar. De muziek van de Switch-versie kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan en die van de GameCube hier. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

In de Nintendo Music-app wordt naast deze aankondiging vermeld dat er volgende week geen nummers worden toegevoegd. Naar welk nummer van Paper Mario: The Thousand-Year Door ga jij als eerste luisteren op Nintendo Music?

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.