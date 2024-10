S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy krijgt releasedatum en komt eerder naar de Nintendo Switch

S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy krijgt releasedatum en komt eerder naar...

GSC Game World heeft aangekondigd dat de S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy op 31 oktober 2024 verschijnt voor de Nintendo Switch, eerder dan verwacht. Oorspronkelijk was de release gepland voor november.

De collectie bevat drie klassieke titels: Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) en Call of Prypiat (2009). Deze versies zijn volledig geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch met aangepaste besturing, zoals gyro-aiming en een touch-interface. Daarnaast zijn de visuals verbeterd en is er volledige ondersteuning voor zowel handheld- als tv-modus. Zo blijven de titels trouw aan hun roots, maar voelen ze tegelijk fris aan op de Switch.

GSC Game World werkte nauw samen met ontwikkelaar MATABOO om de technische mogelijkheden van de Switch volledig te benutten. Voor zowel nieuwe als terugkerende spelers belooft de ervaring in de Zone authentiek te zijn.

Heb jij eerder een S.T.A.L.K.E.R game gespeeld? laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.