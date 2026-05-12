ModHub Farming Simulator: Signature Edition nu beschikbaar voor Switch 2-spelers

9 december verscheen Farming Simulator: Signature Edition op de Nintendo Switch 2. Als je bekend bent met de Farming Simulator-spellen op PC, dan weet je vast wel dat er talloze mods te downloaden zijn. Op de Switch 2 was dat helaas geen optie, maar daar is vandaag verandering in gekomen! Dankzij een update die vandaag is uitgekomen, is de ModHub nu namelijk ook beschikbaar op Nintendo’s tweede hybride console. Dit houdt in dat Switch 2-spelers van de Signature Edition van Farming Simulator onwijs veel dingen kunnen downloaden. Zo kun je denken aan voertuigen, gebouwen, voorwerpen en zelfs nieuwe werelden.

In onderstaande trailer wordt er een handje vol mods getoond, maar absoluut niet alles. Er zijn immers meer dan 4000 snufjes te downloaden, dus je kan het zo gek niet bedenken of het is te importeren in de game! Ga jij dankzij deze update weer verder met Farming Simulator: Signature Edition? Laat het ons dan weten in de reacties.