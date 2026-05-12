Rose & Camellia Collection krijgt ‘Online Battle Mode’-update

In april 2024 verscheen de Rose & Camellia Collection voor de Nintendo Switch – een collectie games met belachelijke één-op-één bitchfights. Stroop je mouwen maar vast op, want in juni krijgt de verzameling een gratis ‘Online Battle Mode’-update. Dat werd onthuld tijdens de PLAYISM Game Show 2026. Bereid je voor op bitchslap battles met spelers over de hele wereld. Wel is een abonnement op Nintendo Switch Online nodig om gebruik te kunnen maken van deze online-modus. Wanneer in juni de update precies te downloaden gaat zijn moet nog bekendgemaakt worden. Als daar nieuws over is dan delen we dat hier uiteraard weer met jullie.

Collectie vol absurditeit

De collectie van ontwikkelaars WayForward en Nigoro bestaat uit vijf games: Rose & Camellia, Rose & Camellia 2, Rose & Camellia vs. La-Mulana, Rose & Camellia 3 en Rose & Camellia 4. Ze gaan over een aristocratische familie waar flink wat onenigheid heerst over een erfenis. Dat lossen de personages (waar er in deze collectie meer dan 30 van zijn) op de enige juiste manier op: met absurde bitchslap battles. Je neemt het telkens op tegen een andere tegenstander (lees: elegante dame). Tijd om wat respect in de familie te slaan, in ieder geval tot de vete is opgelost – dat wil zeggen, tot jij de erfenis in ontvangst mag nemen. Naast de lokale versusmodus voor twee spelers volgt binnenkort dus een online modus.

Nieuwsgierig? Bekijk hieronder de Japanse trailer van de aanstaande update en de Engelstalige launchtrailer uit 2024: