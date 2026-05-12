Coffee Talk Tokyo krijgt fysieke Switch- en Switch 2-release

Coffee Talk Tokyo verschijnt volgende week op 21 mei digitaal voor o.a. de Nintendo Switch en Switch 2. Fans wachten al even op deze release, na de aangekondiging in augustus 2024 en de verzette releasedatum van 5 maart 2026 naar mei. Maar het derde deel uit de geliefde serie verschijnt dan toch echt bijna. Wie liever voor een fysieke uitgave van de game gaat, moet nog even geduld hebben. Op 4 september komen die beschikbaar, in ieder geval in Amerika. Daar brengt uitgever PM Studios de fysieke edities op de markt, zoals blijkt uit de pre-orders die bij een aantal bekende buitenlandse retailers zijn geopend. In het geval van de fysieke Switch 2-release staat de game volledig op de cartridge (dus geen gamekeycard). Of er ook een Europese fysieke versie uitgebracht wordt is nog onduidelijk. Al lijkt dat niet heel onwaarschijnlijk, aangezien de vorige delen hier ook fysiek te koop waren voor de Nintendo Switch.

Coffee Talk-serie, een cozy visual novel

Coffee Talk Tokyo is het derde deel in de geliefde visual novel-reeks. De eerste game, die gewoon Coffee Talk heet, kwam in 2020 uit. In 2023 kwam het vervolg uit, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Ook in dit nieuwe deel, Coffee Talk Tokyo, houd jij je bezig met koffie en thee zetten voor je trouwe clientèle, terwijl je naar hun verhalen en problemen luistert. Je hebt een klein barretje in de grote hoofdstad, waar uiteenlopende klanten langskomen voor een bakkie troost. Lekker kabbelend, lekker cozy. In Coffee Talk Tokyo kun je je koffie-brouw-skills de vrije loop laten met nieuwe mechanics. Ondertussen geniet je weer van de relaxte soundtrack van Andrew ‘AJ’ Jeremy – de componist die ook verantwoordelijk was voor de muziek van de eerste twee delen.

Wist je dat we het eerste deel gereviewed hebben?

