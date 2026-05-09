Switch 2-editie van Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer verschijnt in juli

In 2024 verscheen Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer op 5 december op de Nintendo Switch. Januari dit jaar ontving het spel een Persona 5-DLC, maar op 16 juli zal de game nog meer verbeterd worden. Op die datum zal deze titel immers een Nintendo Switch 2 Edition ontvangen! Of het een betaalde Switch 2-editie betreft, is op dit moment nog onduidelijk. Wel is er vanochtend dankzij Nintendo Nederland via X bekendgemaakt dat de Switch 2 Edition de intensiteit van de trainingen kan verhogen. Daarnaast is het evenals mogelijk jouw vorm te corrigeren als je een compatibele USB-C-camera aansluit aan de console.

De Switch-versie van Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer biedt verschillende manieren om te spelen. Zo kun je niet alleen kiezen uit één van de zes trainers, waarvan er twee nieuw zijn, maar mag je ook op de maat slaan op 30 verschillende nieuwe liedjes. In deze titel is het mogelijk om aan een fitnessreis te beginnen, maar als dat iets te intensief klinkt, dan staat er ook een trainingsroutine voor je klaar. Tevens kun je statistieken van andere spelers over de hele wereld bekijken.