Releasedatum Harvest Moon: Echoes of Teradea bekend

11 maart liet uitgever Natsume weten dat Harvest Moon: Echoes of Teradea onder andere naar de Nintendo Switch en Switch 2 zou komen. In het artikel dat wij toen schreven zijn een aantal schermafbeeldingen te zien. Klik dus vooral hier als je geïnteresseerd bent in het uiterlijk van het aankomende spel. Helaas is er tot op heden nog geen trailer verschenen, maar vandaag is de releasedatum wel bekendgemaakt. Daardoor weten we dat de nieuwste Harvest Moon-game op 24 september uit zal komen.

In Harvest Moon: Echoes of Teradea moet je, zoals een echte Harvest Moon-game betaamt, gewassen verbouwen, dieren verzorgen en een nieuw leven opbouwen. Echter vindt er in dit nieuwe deel ook vernieuwing plaats. Zo is er een nieuwe manier van ontdekken, aangezien jouw personage kan springen en middels ladders kan klimmen. Daarnaast is het mogelijk om jouw boerderij- of huisdier mee te nemen op reis. Pas echter wel op voor de wolven, beren en tijgers, want als die je te pakken krijgen raak je items kwijt! Verder zijn er ook nog vijf nieuwe bachelors en vijf nieuwe bachelorettes, waarmee je in het huwelijksbootje kan stappen.