Monospaced Lovers komt naar de Nintendo Switch

Astrolabe Games en Scarlet String Studios hebben vandaag aangekondigd dat ze samenwerken om Monospaced Lovers uit te brengen op de Nintendo Switch. De game verschijnt op 31 oktober 2024.

Monospaced Lovers is een platformavontuur met bullet-hell elementen. Spelers verkennen een fantasiewereld en moeten de waarheid achterhalen voordat deze wereld uit elkaar valt. In het verhaal speel je als Clara, die wakker wordt naast een onbekende telefoon. Terwijl je door de wereld reist, los je unieke puzzels op en ontdek je de geheimen van je omgeving. De game is geïnspireerd door bekende titels zoals Fez, La Mulana en Majora’s Mask. Het verhaal bevat meer dan 100.000 woorden en biedt humor, drama en filosofie. Je kunt vrij rondlopen, 60+ verzamelobjecten vinden, en RPG-achtige missies voltooien. Daarnaast moet je meerdere bullet-hell bazen verslaan.

