Pocketpair reageert op Nintendo over de rechtzaak omtrent Palworld

Gisteren kon je al lezen dat Palworld ontwikkelaar Pocketpair is aangeklaagd door Nintendo wegens het gebruiken van hun patenten. Pocketpair heeft nu in een statement op X gereageerd op dit nieuws. Het bedrijf zegt dat ze “beginnen met een passende juridische procedure”. Ook geven ze aan dat ze op dit moment niet bewust zijn van de specifieke patenten waarvan ze beschuldigd worden er inbreuk op te maken. Hieronder zie je het X-bericht van Pocketpair:

Regarding the Lawsuit



Yesterday, a lawsuit was filed against our company for patent infringement.



We have received notice of this lawsuit and will begin the appropriate legal proceedings and investigations into the claims of patent infringement.



At this moment, we are unaware… — Palworld (@Palworld_EN) September 19, 2024

Mocht je de Engelse taal niet machtig zijn dan lees je hieronder de Nederlands versie van dit statement:

“Gisteren is er een rechtzaak aangespannen tegen ons bedrijf wegens patentinbreuk. We hebben bericht ontvangen over deze rechtzaak en zullen de juiste juridische procedures en onderzoeken starten naar de claims wegens patentinbreuk. Op dit moment zijn we ons niet bewust van de specifieke patenten waarvan men ons beschuldigd dat we er inbreuk op zouden maken. Ook zijn we zijn niet op de hoogte gesteld van dergelijke details.

Pocketpair is een klein indiegamebedrijf in Tokio. Ons doel is altijd geweest om leuke games te maken. We zullen dit doel blijven nastreven. Omdat we weten dat onze games plezier brengen aan miljoenen mensen over de hele wereld. Palworld was dit jaar een succes zowel voor gamers als voor ons. We waren overweldigd door alle geweldige reacties op de game en hebben hard gewerkt om hem nog beter te maken voor onze fans.

We zullen Palworld blijven verbeteren en ernaar streven een spel te creëren waar onze fans trots op kunnen zijn. Het is echt jammer dat we vanwege deze rechtszaak veel tijd moeten besteden aan zaken die niets met game development te maken hebben. We zullen echter ons uiterste best doen voor onze fans en ervoor zorgen dat ontwikkelaars van indiegames niet worden gehinderd of ontmoedigd bij het nastreven van hun creatieve ideeën.

We verontschuldigen ons bij onze fans en supporters voor de zorgen of het ongemak dat dit nieuws heeft veroorzaakt. Zoals altijd bedankt voor uw voortdurende steun aan Palworld en Pocketpair”.

Wat denk jij van deze hele situatie rondom palworld? Denk jij dat het terecht is dat Pocketpair wordt aangeklaagd? En heb jij eerder dit jaar Palworld gespeeld? Laat het ons hieronder weten in de reacties!