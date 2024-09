Monpic: The Hatchling Meets a Girl onderweg naar de Switch

Happy Elements en Cacalia Studio hebben aangekondigd dat Monpic: The Hatchling Meets a Girl naar de Switch komt. In dit 2D point-and click avontuur volg je de vriendschap tussen Pico en Yuzuki, een drakenjong en een meisje die in een draak kan veranderen. Wanneer dit hartwarmende monsteravontuur op de Switch moet verschijnen is nog niet bekend, alleen dat het nog dit jaar zal zijn. Hieronder kun je alvast een eerste trailer bekijken.

Monpic: The Hatchling Meets a Girl speelt zich af in een wereld waarin zowel mensen als monsters leven. Deze groepen leven op een relatieve normale manier naast elkaar: soms werken ze samen, soms hebben ze ruzie. Op een dag raakt een meisje genaamd Yuzuki verdwaald in het bos. Op een gegeven moment vind ze een appel, die ze zonder er echt over na te denken oppeuzelt. Ze heeft hem alleen nog niet op en er verschijnt een drakenjong, die meteen begint te huilen. Het blijkt namelijk dat Yuzuki een speciale appel heeft opgegeten, een zogeheten “Dragon Apple.” deze is essentiël voor de groei van draken, en Yuzuki merkt dan ook dat ze langzaam in een draak begint te veranderen! Kan ze terugkeren naar haar menselijke vorm? En kan Pico zonder de appel nog in een imposante draak veranderen?