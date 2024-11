Moons of Darsalon onderweg naar de Switch

Moons of Darsalon krijgt een switch-versie. Dat hebben uitgever Astrolabe Games en ontwikkelaar Dr. Kucho Games eerder deze week bevestigd. De game verscheen oorspronkelijk begin vorig jaar op Steam, waar het inmiddels een heleboel positieve recensies heeft. Of datzelfde zal gelden op de Switch versie zullen we vanaf 6 februari 2025 kunnen gaan ervaren. Om dit heugelijke nieuws te vieren is er natuurlijk ook een trailer verschenen, eentje met een wel hele unieke soundtrack. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Moons of Darsalon is een retro “save-them-all” side scrolling platformer. Het verhaal speelt zich af op verschillende manen rond de planeet Darsalon. Tijdens mijn-missies zijn hier namelijk nogal wat ‘darsanauten’ verdwaald geraakt en het is aan jou om ze weer veilig thuis te brengen. Gameplay gezien kun je hier het best denken aan games als Lemming en Oddworld. Begeleid je collega’s naar de dichtstbijzijnde basis terwijl ze luisteren naar jouw bevelen, terwijl jij ondertussen de vele gevaren uit de weg probeert te ruimen. Gebruik daarvoor je Laser Gun, Jet pack, grond en lucht voertuigen, of maak nieuw terrein met de ‘ground maker gun’. Weet jij iedereen veilig thuis te krijgen?