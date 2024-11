Releasedatum bekend van Maki: Paw of Fury

RedDeerGames en Bacord hebben de releasedatum aangekondigd van Maki: Paw of Fury. Deze geanimeerde fighting game stond al een tijdje in de planning: de eerste keer dat we berichtte over deze game was alweer in 2022. Het was een lang tijd onduidelijk of de game daadwerkelijk zou uitkomen, maar nu is het hoge woord eruit. De game verschijnt op 12 december op de Nintendo Switch. Voor de gelegenheid is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

In Maki: Paw of Fury volg je het verhaal van een lieve kleine vos genaamd Maki. Deze oogt misschien wel schattig, maar studeerde de kunsten van Tsume no Ken en is dan ook een uitstekende vechter. In dit aankomende avontuur moet Maki zijn vriend redden uit de handen van de kwaadaardige Mapu. Hiervoor heeft hij zijn vuisten en een bijzonder wapen tot zijn beschikking, namelijk tonijn! Je neemt het op tegen velen vijanden maar ook tegen gevaarlijke eindbazen.

De game is gemaakt door de Argentijnse studio Bacord. Maki: Paw of Fury is een uiting van de liefde voor klassieke arcade games: een eerbetoon aan de goede oude tijd van vroeger en het in lijn staan bij de arcade voor fighting games. Dit alles is gecombineerd met humor, een prachtige artstijl en bijpassende muziek. Doorloop vijf unieke locaties, elke met hun eigen eindbazen en minigame. En dit hoef je niet alleen te doen! De game bevat namelijk ook couch co-op, voor de ultieme arcade ervaring onder vrienden.