Muziek van Zelda II: The Adventure of Link nu te beluisteren op Nintendo Music

Inmiddels is het een gewoonte geworden dat er bijna elke week een nieuwe soundtrack op Nintendo Music te vinden is. De dag verandert nog wel eens, maar ditmaal heeft Nintendo de maandag gekozen om extra muziek aan de app toe te voegen. Vorige week kregen we nummers van Super Mario Galaxy 2 en Donkey Kong Bananza voorgeschoteld. Vandaag is het de beurt aan de soundtrack van Zelda II: The Adventure of Link, dat verscheen op de NES en Famicom Disk System. In totaal gaat het om 15 liedjes, waaronder de Title-, Overworld- en Battle Theme.

De playlist is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Om de app te gebruiken is een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) vereist. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Music from the Nintendo Entertainment System and Famicom Disk System versions of Zelda II: The Adventure of Link are now available on the #NintendoMusic app!



Listen now: https://t.co/1RV4gPVjZW pic.twitter.com/R3CHEWHLXh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 22, 2025

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.