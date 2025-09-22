Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ krijgt releasedatum

Tijdens de eastasiasoft Showcase Spring 2025 werd Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ aangekondigd. De release zou eind 2025 zijn. Inmiddels is het eind van 2025 in zicht en wisten we nog geen releasedatum voor Hakuoki SSL ~Sweet School Life~. Daar is vanmiddag tijdens de eastasiasoft Showcase Fall 2025 verandering in gekomen. Al aan het begin van de show was te zien dat deze otome helaas is uitgesteld. De game zal nog net op tijd voor Valentijnsdag verschijnen; op 12 februari 2026 is de release. De gehele show kan je hieronder bekijken.

Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ zal de tweede Hakuoki-game zijn die in het Westen op de Nintendo Switch verschijnt. Eerder verscheen al Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom, waarvan je de review hier kan lezen. Dit nieuwste deel speelt zich af op Hakuou Academy, een privéschool. Voorheen was deze school alleen een school voor jongens, maar sinds dit schooljaar ook voor meisjes. Hoofdpersonage Chizuru is de enige vrouwelijke studente die staat ingeschreven voor het huidige schooljaar. Welke avonturen zullen ze beleven?

Heb jij al eerder een Hakuoki-game gespeeld? Laat het ons weten in de reacties! Hieronder kan je het openingsfilmpje van de game alvast bekijken.