Nieuwe bestandsgroottes Switch 2-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook in de laatste week van september weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. En het gaat dit keer niet om de minste games. Aankomende week verschijnen namelijk onder andere Hades II en EA Sports FC 26 in Nintendo’s digitale winkel. Een uitstekend moment dus om even stil te staan bij jouw Switch opslag. Want hoewel de Switch 2 een systeemgeheugen van 256 GB heeft raakt die ruimte, mede door al die game keycards, sneller vol dan je denkt. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, EA Sports FC 26, maar liefst 30.9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Tidy Toys, maar 56 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

EA Sports FC 26 – 30.9GB

Hades II – 6.4GB

Agatha Christie – Death on the Nile – 6.1GB

Mai: Child of Ages – 5.3GB

Hyper Team Recon – 3.6GB

Detective: Scene Crime – 3.4GB

Path of Legends – 2.3GB

Car Stunt Hero Simulator 2025 – 2.2GB

Rudolph the Red-Nosed Reindeer – 2.0GB

Grief like a Stray Dog – 1.8GB

The Order of the Snake Scale – 1.6GB

Mouthole – 1.4GB

Car Parking – Garage Simulator – 1.2GB

Road59: A Yakuza’s Last Stand – 1.1GB

Drift Highway: Retro Console Edition – 1.1GB

Jamboy, a Jelly-cious Hero – 1.1GB

Meteorfall: Krumit’s Tale – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Wonsan-do – 1.0GB

Mamorukun ReCurse – 991MB

Cladun X3 – 901MB

Viking Colony Builder Valhalla – 794MB

Scribed Castle – 713MB

Electronics Puzzle Lab 2 – 695MB

Extremely Powerful Capybaras – 576MB

The Beast and the Princess – 565MB

Gearbits – 541MB

Road Cafe Simulator – 476MB

Wizordum – 472MB

Neko Ramen – 412MB

UNI 2 – 358MB

Meow Moments: Celebrating Beats & Books – 271MB

JellyFish Girls – 252MB

Trippy Trader: Schedule & Sell Candy – 206MB

Ninja Ming – 204MB

Super Long Cat – 175MB

Endoparasitic – 171MB

Kingdom Shell – 160MB

Airborne Justice – 80MB

Out of Moves: Another Try – 65MB

Tidy Toys – 56MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!