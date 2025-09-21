Nieuwe bestandsgroottes Switch 2-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook in de laatste week van september weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. En het gaat dit keer niet om de minste games. Aankomende week verschijnen namelijk onder andere Hades II en EA Sports FC 26 in Nintendo’s digitale winkel. Een uitstekend moment dus om even stil te staan bij jouw Switch opslag. Want hoewel de Switch 2 een systeemgeheugen van 256 GB heeft raakt die ruimte, mede door al die game keycards, sneller vol dan je denkt. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, EA Sports FC 26, maar liefst 30.9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Tidy Toys, maar 56 megabyte.
Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.
- EA Sports FC 26 – 30.9GB
- Hades II – 6.4GB
- Agatha Christie – Death on the Nile – 6.1GB
- Mai: Child of Ages – 5.3GB
- Hyper Team Recon – 3.6GB
- Detective: Scene Crime – 3.4GB
- Path of Legends – 2.3GB
- Car Stunt Hero Simulator 2025 – 2.2GB
- Rudolph the Red-Nosed Reindeer – 2.0GB
- Grief like a Stray Dog – 1.8GB
- The Order of the Snake Scale – 1.6GB
- Mouthole – 1.4GB
- Car Parking – Garage Simulator – 1.2GB
- Road59: A Yakuza’s Last Stand – 1.1GB
- Drift Highway: Retro Console Edition – 1.1GB
- Jamboy, a Jelly-cious Hero – 1.1GB
- Meteorfall: Krumit’s Tale – 1.1GB
- Korean Drone Flying Tour Wonsan-do – 1.0GB
- Mamorukun ReCurse – 991MB
- Cladun X3 – 901MB
- Viking Colony Builder Valhalla – 794MB
- Scribed Castle – 713MB
- Electronics Puzzle Lab 2 – 695MB
- Extremely Powerful Capybaras – 576MB
- The Beast and the Princess – 565MB
- Gearbits – 541MB
- Road Cafe Simulator – 476MB
- Wizordum – 472MB
- Neko Ramen – 412MB
- UNI 2 – 358MB
- Meow Moments: Celebrating Beats & Books – 271MB
- JellyFish Girls – 252MB
- Trippy Trader: Schedule & Sell Candy – 206MB
- Ninja Ming – 204MB
- Super Long Cat – 175MB
- Endoparasitic – 171MB
- Kingdom Shell – 160MB
- Airborne Justice – 80MB
- Out of Moves: Another Try – 65MB
- Tidy Toys – 56MB
Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!