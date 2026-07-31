Twee onuitgebrachte Virtual Boy-games komen volgende week uit

Het was eerder al aangekondigd, maar vanaf 4 augustus is het zover. Dan verschijnen Zero Racers en D-Hopper voor de Virtual Boy. Deze games waren oorspronkelijk gepland voor de gefaalde hardware, maar zijn nooit uitgekomen. Nu met Nintendo Switch Online krijgen ze een nieuw leven.

Zero Racers is officieel een spin-off van F-Zero één van de minder bekende Nintendo franchises. In het spel moet je verschillende races voltooien met ieder vijf rondes. Kom je niet hoog genoeg tijdens een ronde? Dan wordt je uitgeschakeld. Dit werkt dus net als de vorig jaar verschenen Knock Out Tour in Mario Kart World.

Dragon Hopper is een klassieke platformer waarin je als speler verschillende personages moet redden. De gameplay is redelijk simpel. Zo kun je aanvallen, springen en je vleugels gebruiken om wat verdere platforment te bereiken.

Er is een abonnement op Nintendo Switch Online met Uitbreidingspakket nodig voor het gebruik van Nintendo Classics – Virtual Boy. Deze kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. Ook heb je één van de volgende accessoires nodig: Virtual Boy van € 79,99 of het Virtual Boy (kartonnen model) van € 19,99.

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