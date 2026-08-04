Fire Emblem: Fortune’s Weave krijgt een vraag-het-de-ontwikkelaar-interview en meer!

Vandaag konden we met z’n alle genieten van een speciale Nintendo Direct rondom Fire Emblem: Fortune’s Weave. De presentatie zat uiteraard weer vol informatie, maar aan het einde kregen we ook nog wat leuks te horen. Om te beginnen worden later vandaag namelijk de eerste nummers van de game toegevoegd aan de Nintendo Music-dienst. Onder andere het titellied wordt vandaag gedeeld met NSO-abonnees. Verder ontvangt de Nintendo Today-app morgen, op 5 augustus, een Fire Emblem-thema. Naar mate de release dichterbij komt, krijgen we ook nieuwe informatie over het spel voorgeschoteld in de laatstgenoemde app.

Alsof dit allemaal nog niet voldoende is, staat er binnenkort evenals een vraag-het-de-ontwikkelaar-interview klaar. Hierin zullen de makers van Fire Emblem: Fortune’s Weave hun gedachten delen over hun werk aan deze titel. Echter zullen we nog wel heel even geduld moeten hebben, aangezien het interview pas op 15 september te lezen is op de website van Nintendo.