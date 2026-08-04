Nieuwe Rondrijden-nummers voor Mario Kart World op Nintendo Music

Ook vandaag zijn er weer nieuwe Rondrijden (of Free Roam)-nummers toegevoegd aan Mario Kart World (Switch 2) op Nintendo Music. Inmiddels is het al de zoveelste uitbreiding van de speellijst voor deze Mario Kart-titel. Vandaag bevat de update nummers uit drie nieuwe games: Mario Kart 7, Mario Kart Tour en Mario Kart Live: Home Cicuit.

Begin juni verscheen Mario Kart World op Nintendo music. De lijst startte met 130 tracks en in de weken erna zijn er verschillende Free Roam-nummers toegevoegd van diverse andere games. Die van vandaag zullen dan ook ongetwijfeld niet de laatste aanvullingen zijn. Met de update van deze week is de playlist van Mario Kart World van 270 naar 288 nummers gegaan. In totaal goed voor meer dan 11 uur aan luisterplezier.

Inmiddels zijn er meer dan 25 klassieke games toegevoegd aan de Rondrijden-nummers. Al deze ‘Free Roam-tracks’ hebben een eigen playlist die je hier kunt beluisteren.

Om van Nintendo Music gebruik te kunnen maken is er een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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