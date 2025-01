My Nintendo Store heeft een nieuwe beloning voor Donkey Kong fans

Eerder deze week verscheen Donkey Kong Country Returns HD op de Switch. Wij gaven de game een 7,7 aangezien het een ijzersterke game blijft, maar te weinig vernieuwd is. Nu heeft de My Nintendo Store een speciale beloning online gezet als je 400 Platinum Punten hebt. Je kunt dan gratis (exclusief verzendkosten) speciale Donkey Kong Country Returns Sticky Notes bestellen. Je krijgt drie verschillende designs om te gebruiken.

Mocht je geen verzendkosten willen betalen, dan kun je iets van meer dan € 24,99 erbij bestellen. Dan zijn de verzendkosten gratis. Bijvoorbeeld de speciale bundel van Donkey Kong Country Returns HD.

