De korte Mario Kart trailer verhult meer dan je denkt

Toen de Switch 2 onthuld werd zagen we ook kort wat beelden van een nieuwe Mario Kart. Hoewel er geen naam bekend is (dus niet per se Mario Kart 9) van de nieuwe game is het in elk geval duidelijk dat er redelijk wat veranderingen op komst zijn voor de franchise. Dat is al vanaf het allereerste beeld te zien. In dit artikel ga ik langs verschillende dingen die mij opvielen in de trailer. Zo kijken we naar de racers, designs en een bijzonder nieuw object.

Meer racers

In de trailer is het eerste wat je ziet een aantal racers langs de finish rijden. Nu lijkt dat op het eerste oog niet zo bijzonder. Het zijn twaalf racers, maar als je beter kijkt, zie je maar liefst 24 startposities. Dat is al een eerste hint dat we voor het eerst in generaties een verhoging krijgen van het aantal racers. Oorspronkelijk waren het er acht en later ging dit omhoog naar 12. In de trailer zijn er totaal ook al meer dan 12 personages te zien. Hier kom ik later op terug.

De bekende personages

Mario Kart heeft al jaren een flink uitgebreid aantal personages. Met Mario Kart 8 Deluxe die echt een enorm rooster heeft. In de trailer zien we al een redelijk aantal terug. Vooralsnog is er geen indicatie voor cross-overs als Link of een Mii personage. Wel zien we al deze onderstaande personages in elk geval in de trailer met op een hoogtepunt in de allerlaatste frame maar liefst 19 spelers op de track.

Mario

Luigi

Peach

Yoshi

Bowser

Toad

Daisy

Rosalina

Donkey Kong

Wario

Koopa Troopa

Baby Mario

Baby Luigi

Pauline

Waluigi

Toadette

Birdo

Bowser Jr.

Baby Daisy

Baby Peach

King Boo

Shy Guy

Nieuwe designs

Deze Mario Kart lijkt een aantal designs van personages flink te veranderen. De beste voorbeelden uit de korte beelden zijn Mario en Donkey Kong. Mario heeft zijn meer speelse design van Super Mario Bros. Wonder gekregen en dat is ook te zien in de duidelijke animatie die je ziet wanneer hij over een hobbel in de weg stuitert. De tweede en meest opvallende is Donkey Kong. De geliefde aap ziet er helemaal anders uit. Zowel de Rare als Retro designs is nergens meer te bekennen en hij lijkt nu het meeste op die in de Mario Bros. film. Verder zijn er nog subtiele dingen zoals Peach die rijdt in haar normale jurk en normale haarstijl.

Nieuwe tracks en items

Het meest opvallende is natuurlijk dat er een gloednieuwe track getoond is. Het Mario Bros. Circuit is een gloednieuwe baan waarvan het ook lijkt dat het een flinke baan wordt. Wat ook op valt, is dat sommige merken uit de serie zoals Mario Motors terugkeren. Het interessantste is echter te zien in onderstaande screenshot. Hoewel alle racers het in de trailer negeren is er bij de Yoshi’s drive through iets opvallends te zien. Een geel oplichtend voorwerp. Als je goed kijkt en inzoomt, zie je dat het een vierkante doos is met iets ronds en ogen er in. Het is niet helemaal duidelijk te zien, maar het lijkt in elk geval op een nieuw item type. Het ronde design in de doos deed me denken aan een Wonder Seed. Toevallig is in Super Mario Bros. Wonder in de woestijnwereld een Wonder Seed ook geel.