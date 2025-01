Berserk Boy komt naar de Switch 2

We kunnen een nieuwe titel toevoegen die is aangekondigd voor de opvolger van Nintendo’s hybride console. Berserk Boy zal namelijk naar de Nintendo Switch 2 komen. Op X-account van de game werd via een nieuwe post duidelijk gemaakt dat het spel in ontwikkeling is voor de aankomende Nintendo-console. Op dit moment weten we alleen dat Berserk Boy naar de Switch 2 zal komen. In welke vorm is dan ook nog niet duidelijk. Het kan om een verbeterde versie gaan, maar feitelijk zou het ook nog kunnen dat het om backwards compability gaat. Gezien onderstaande post lijkt het eerder om een versie specifiek voor de Switch 2 te gaan, al zullen we dat dus nog wel even moeten afwachten.

De game is een snelle game waarin je het opneemt tegen Dr. Genos en zijn Dark Energy minions. De gameplay en grafische stijl heeft een retro-uiterlijk met elementen die zijn geïnspireerd door onder andere Mega Man. Zodra er meer duidelijkheid komt over een Switch 2-versie houden we je natuurlijk op de hoogte.