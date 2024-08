MySims Cozy Bundle komt in november naar de Nintendo Switch

Een paar dagen geleden verschenen er geruchten op het internet dat MySims mogelijk naar de Nintendo Switch zou gaan komen. Hoewel geruchten altijd met een flinke korrel zout genomen moeten worden, bleek het gerucht ditmaal waar te zijn! Vanmiddag tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase werd namelijk bekendgemaakt dat MySims Cozy Bundle naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien hebben we ook al een releasedatum, waardoor we weten dat deze game op 19 november naar de Switch komt.

Met MySims Cozy Bundle kun twee leuke avonturen beleven: die van MySims en MySims Kingdom. Kort samengevat kun je in deze games jouw eigen personage samenstellen, het dorp decoreren en vrienden maken! Later vandaag is de titel alvast vooraf te bestellen.