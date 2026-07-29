NBA 2K27 ontvangt gameplaytrailer

Precies een week geleden maakte uitgever 2K bekend dat NBA 2K27 op 4 september naar de Nintendo Switch 2 komt. Dit ging gepaard met een korte teaser, maar inmiddels is er ook een volledige gameplaytrailer online gezet. Daardoor hebben we nu een goede indruk over hoe het aankomende spel eruit gaat zien. De prijs voor de Switch 2-versie is nog niet bekend, maar spelers zullen zo’n 83 gigabyte aan beschikbare ruimte moeten hebben.

NBA 2K27 is een basketbalspel, waarin je alles op alles zet om jouw basketbaldromen waar te maken. Dit doe je onder andere in MyCAREER, waarin je een verhaal ervaart en je de grootste speler aller tijden zal worden. Daarnaast is het ook mogelijk om in MyTEAM jouw favoriete NBA- en WNBA-sterren te verzamelen en daarmee een legendarisch team samen te stellen. Gaat het jou lukken jouw passie op een unieke wijze te laten zien op het veld?