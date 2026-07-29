Teenage Mutant Ninja Turtles-pack verkrijgbaar – Sonic Racing: CrossWorlds

Begin juni werden de eerste twee DLC-packs onthuld voor het tweede bestaansjaar van Sonic Racing: CrossWorlds. Zo zou het Teenage Mutant Ninja Turtles-pack ergens in juli uitkomen en staat Avatar Legends gepland voor oktober. Inmiddels is het nog maar een paar dagen juli, maar vandaag is de Teenage Mutant Ninja Turtles-DLC dan daadwerkelijk verschenen. Je scoort de nieuwe bestuurders voor €5,99 in de Nintendo eShop. Mocht je de Season Pass al hebben aangeschaft, dan komt deze DLC gratis beschikbaar voor je.

Met het Teenage Mutant Ninja Turtles-pack krijg je Leonardo, Raphael, Donatello en Michelangelo als vier nieuwe bestuurders. Maar ook de Pizzafire bestelwagen, een cursus New York City, nieuwe op Teenage Mutant Ninja Turtles geïnspireerde muzieknummers en zes verschillende emotes per personage. Dit weekend vindt zoals inmiddels gebruikelijk ook het bijbehorende racefestival plaats. Die duurt van 30 juli – 2 augustus. Lees hier alle details. Hieronder vind je de launchtrailer van het DLC-pack en een aantal gameplay-trailers.

Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bestuderen, check dan de officiële SEGA-website.

Veel raceplezier!

Launchtrailer:

Donatello Gameplay:

Leonardo Gameplay:

Michelangelo Gameplay:

Raphael Gameplay: