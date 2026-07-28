Moonlight Peaks al meer dan 200.000 keer verkocht

Op 7 juli verscheen de charmante cozy game Moonlight Peaks voor de Switch, Switch 2 en pc. We zijn zo’n drie weken verder en de makers melden nu verheugd via X dat de titel al meer dan 200.000 is verkocht. Een mooie mijlpaal!

200,000 COPIES SOLD !!! 🥹💜🦇



thank you SO much, we are so eternally grateful for all of the love and support you have showed and continue to show Moonlight Peaks.



a surreal moment for us all !!! 💜 pic.twitter.com/wiXgZhTpgS — Moonlight Peaks – OUT NOW! 💜 (@MoonlightPeaks) July 27, 2026

Moonlight Peaks is een heerlijke simulatiegame waarin je als vampier je eigen boerderijtje runt in het gelijknamige stadje. Ondertussen bouw je relaties op met je bijzondere dorpsgenoten en achterhaal je het geheim van de zeven families die er wonen. Het is een aanrader voor wie dagelijks lekker een half uurtje wil spelen. In mijn review schreef ik trouwens ook over hinderlijke laadschermen op de Switch 2. Ook spelers op de Switch en de andere platformen bleken er last van te hebben. Gelukkig waren de reacties van spelers niet aan dovemansoren gericht en zijn de ontwikkelaars daar direct mee aan de slag gegaan. De patch voor Steam is al uit, die voor de Switch (2) volgt spoedig valt te lezen op het officiële Discord-kanaal. Een half uur geleden schreef één van de devs namelijk nog: ‘For everyone wondering “Where is the Switch patch?”, rest assured: it’s coming soon™!‘

Ben jij het vampieren-boerenleven ook al aan het ontdekken? Met de gratis demo in de Nintendo eShop krijg je een makkelijk voorproefje!