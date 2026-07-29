Nieuwe trailer Hello Kitty Party Land hier te bekijken

Vorige maand, op 9 juni, werd Hello Kitty Party Land middels een trailer aangekondigd. Het aankomende spel van Bandai Namco, verschijnt over een paar maanden op 29 oktober. Hoewel Sanrio-fans dus nog een paar maanden moeten wachten, is de game vanaf vandaag vooraf te bestellen via de Nintendo eShop. Om dat te vieren is er vannacht een nieuwe trailer online gezet, die je onderaan dit artikel kunt bekijken. Aan het einde van die video zie je tevens de pre-order bonus, in de vorm van in-game shirts. De titel komt ook fysiek naar de Nintendo Switch en Switch 2.

Hello Kitty Party Land bouw je met ruim 145 geliefde Sanrio-personages een feestje op in Party Land. Dit doe je onder andere in de bordspelmodus, waar ruim 45 minigames op je staan te wachten. Het is mogelijk om te feesten met CPU’s, maar natuurlijk ook offline of online samen met jouw eigen vrienden! Daarnaast mag je jouw avatar aanpassen, kun je stickers verzamelen en ga je helemaal op in dit universum.