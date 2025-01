Neem het op tegen beroemde kunstwerken in Antipaint

Jij versus de Mona Lisa. Klinkt als een onwaarschijnlijk scenario? Niet in Antipaint! Deze unieke roguelike shooter kwam eerder dit jaar uit voor pc en ontving overwegend positieve reviews. Goed nieuws dus dat de game ook op de Nintendo Switch zal verschijnen. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend, maar de ontwikkelaars geven aan: “coming soon”. Nog even afwachten dus. In de tussentijd is er een trailer beschikbaar die ons alvast een idee geeft van wat we kunnen verwachten. Je bekijkt hem hieronder:

Wie had gedacht dat er zoveel geweld kwam kijken bij je streven om de beste kunstenaar ter wereld te worden? Maar zolang er andere kunstwerken zijn, kun jij niet nummer 1 worden. Weg met die beroemde meesters dus! Je canvas is letterlijk een slagveld. Je verf is je wapen. Omdat Antipaint een roguelike is, levert elk gevecht je beloningen op die je helpen bij het volgende schilderij. Gebruik verschillende verfkwasten voor verschillende effecten en maak gebruik van diverse hulpmiddelen om jezelf een voordeel te geven. De ene nog vreemder dan de andere. Vanzelfsprekend worden die hulpmiddelen aan je verkocht door een Bob Ross-lookalike. Al is er van “happy accidents” waarschijnlijk geen sprake in deze shooter.

De gameplay en visuals van Antipaint zien er heel eenvoudig uit, maar de actie spat er desondanks letterlijk van af. In de trailer zien we hoe de speler hordes aan vijanden moet ontwijken in een game die veel wegheeft van een ouderwetse flashgame, zoals we die vroeger allemaal graag op het internet speelden. Gewoon eenvoudige actie. Niet meer, niet minder.

Ga jij de gewelddadige artiest in jezelf naar boven halen met Antipaint? Laat het ons weten in de comments.