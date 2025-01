Engelse taal bevestigd voor Arcana Famiglia Rinato

Een aantal maanden geleden werd Arcana Famiglie Rinato voor de Nintendo Switch onthuld. Op dat moment was het alleen duidelijk dat de game in het Japans zou verschijnen. Er waren wel vermoedens van Engelse taalondersteuning, maar geen definitief bericht. Pas is ontdekt dat op de officiële site nu de Engelse taal benoemd staat. Dat betekent dat de game Engels zal ondersteunen met Japanse audio. Of er ook een westerse release gepland staat lijkt waarschijnlijk, maar is niet bevestigd. Aangezien het dramatic create betreft is de kans groot. Voor nu is het afwachten tot er een nieuwe mededeling volgt.

Arcana Famiglia Rinato is een port van de PlayStation Vita-game Arcana Famiglia -La storia della Arcana Famiglia- Ancora. In deze otome volg je Felicità die als doel heeft haar lot te veranderen. Of dat haar lukt en of ze de liefde vindt, zal je ergens in 2025 kunnen gaan ontdekken.