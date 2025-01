Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 krijgt fysieke Switch-release

Five Nights at Freddy’s is een franchise die inmiddels niet meer is weg te denken van de Nintendo Switch. Afgelopen november kwam Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 onverwacht uit, en sindsdien is de game digitaal te koop. Heb je de horrorgame nog niet aangeschaft maar was je dat wel van plan? Dan wil je wellicht nog even wachten. Het lijkt er namelijk op dat deze FNAF-game een fysieke release gaat krijgen.

Er zijn inmiddels listings opgedoken voor een fysieke versie van Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (bedankt, Nintendo Everything). Maximum Entertainment zal de distributie hiervan op zich nemen. Een definitieve releasedatum lijkt nog niet bekend te zijn, maar de schatting is dat de game op 31 maart 2025 uit zal komen voor Nintendo’s hybride console.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 is het directe vervolg op Help Wanted 1, een game die de FNAF-franchise opnieuw uitvond door er een VR-game van te maken. Op de Switch speel je echter in first-person, aangezien virtual reality geen optie is. Lees hier meer over de game en bekijk de bijbehorende trailer.

