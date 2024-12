Nieuw deel van Pixel Pulp serie aangekondigd: Grizzly Man

LCB Studio heeft het nieuwe deel van hun Pixel Pulp serie aangekondigd. Dit is een serie games geïnspireerd door mid-20th century pulp en computer graphics uit de jaren tachtig. De eerste drie delen zijn inmiddels op de Nintendo Switch verschenen: Mothmen 1966, Varney Lake en Bahnsen Knights. De verhalen hebben overigens niets met elkaar te maken, je hoeft niet die gespeeld te hebben om van deze pulp horror te kunnen genieten! Dit nieuwe deel heet Grizzly Man, en krijgt deze maand nog een PC versie. De console versie wordt niet veel later verwacht. Voor de gelegenheid is er ook alvast een trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Duik in een avontuur vol psychedelia, complot theorieën en survival horror in deze nieuwe Pixel Pulp! Je volgt het verhaal van Robert, een ‘Man in Black’ met pensioen, welke nu als veldgids toeristen rondleidt. Twaalf jaar geleden overleefde hij een mysterieuze aanval in de bossen van Alaska, een aanval waar hij zijn geheugen kwijt raakte. Nu is hij terug in Alaska, waar hij een groep toeristen naar de bron van een rivier leidt. Hier wemelt het momenteel van de zalm, wat in normale omstandigheden voor een prachtige ervaring zorgt. Hun reis veranderd echter al snel in een nachtmerrie wanneer de groep de ‘Grizzly Man’ tegenkomt, een bloeddorstig en geheimzinnig figuur dat iets met de CIA en Project MKUltra te maken heeft. Weet jullie groep de taiga te overleven of worden jullie het volgende maal van de Grizzly Man?