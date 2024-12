Blade Chimera krijgt eindelijk nieuwe releasedatum

We hebben het dit jaar meerdere keren over Blade Chimera gehad, een nieuwe een 2D Cyberpunk actie game. De game is aangekondigd tijdens de Indie World showcase van begin dit jaar, maar is vanwege uitlopende redenen meerdere keren vertraagd . De laatste keer, eind juli, werd de game zelfs voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar daar is nu dan eindelijk verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer is bekend gemaakt dat de game op 16 januari naar de Switch komt. De trailer kun je hieronder bekijken.

De wereld van Blade Chimera

Blade Chimera is een originele Metroidvania van Team Ladybug. De game speelt zich af in een wereld die overgenomen is door demonen en monsters. Het verhaal speelt zich 30 jaar na de oorspronkelijke invasie af. Tijdens deze dertig jaar zijn er veel mensen verloren gegaan, en de overgebleven mensen hebben zich samengevoegd onder de “Missa Association’. Dit is een religieuze groep waarvan de leider weet hoe deze demonen bevochten kunnen worden.

Jij speelt als Shin, een man die drie jaar geleden onder het puin vandaan gered is. Hij is zijn geheugen kwijt en weet niets meer van zijn verleden. Door zijn vaardigheden wordt hij al snel één van de beste krijgers en beschermers van de Association. Dit tenminste tot hij de prachtige demon Lux tegenkomt. Shin heeft het idee dat hij haar kent, en een vreemd gevoel van deja vu zorgt ervoor dat hij zich over haar ontfermt, zelfs terwijl dit tegen de wensen van de Association ingaat.

Deze demon kan veranderen in een magisch zwaard, en met haar zul je het opnemen tegen beeldvullende monsters. Maar ook buiten gevechten helpt ze je, waar je tijdens het verkennen van de wereld bijvoorbeeld de tijd terug kunt draaien. Zo tover je platformen terug die in de afgelopen decennia zijn vernietigd en is het mogelijk om te schuilen achter objecten die inmiddels verdwenen zijn.