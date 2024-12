Poker ontmoet RPG in All in Abyss: Judge the Fake

All in Abyss: Judge the Fake komt in 2025 naar de Nintendo Switch. Om precies te zijn op 16 april. Dat is vandaag bevestigd door Alliance Arts, Acquire, en WSS Playground. Het is een RPG met een bijzondere vorm van combat: potjes Texas Hold ‘Em. Een aparte combinatie!

Dat de ene RPG zeker de andere niet is, laat ook All in Abyss: Judge the Fake wel zien. De game wordt omschreven als een poker battle mystery adventure RPG – een hele mond vol! Jij speelt als een goktalent en het is jouw doel om zo succesvol mogelijk te worden. Dat doe je natuurlijk door tegen zo veel mogelijk tegenstanders te pokeren. Laat het nu net zo zijn dat jij – Asuha – over diverse skills beschikt die je helpen om het tij in jouw voordeel te keren. Het moeilijkste gaat zijn om de Witches te verslaan, die de leiding over de gokdistricten in The City hebben. Maar dat is wel wat Asuha wil, nadat ze door hen is vernederd. Ontdek informatie over ze, om ze vervolgens ontmaskeren als fraudeurs en valsspelers.

Poker is er in alle soorten en maten, maar in All in Abyss: Judge the Fake spelen we Texas Hold ‘Em, een populaire variant van het kaartspel. Betreed het Colosseum, daag de Witches uit en maak ze in aan de pokertafel. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk hier alvast de trailer voor de game:

Dat dit kaartspel het goed doet in de gamewereld bewijst niet alleen deze RPG, maar ook de razendpopulaire indiegame Balatro. We pokeren er dit jaar op los op onze consoles! Heb jij al een pokergame op je Switch gespeeld dit jaar? Of staat All in Abyss: Judge the Fake al op je verlanglijstje? Vertel het ons in de comments!