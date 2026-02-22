[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 9

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Fallout 4: Anniversary Edition [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 24 februari

Fallout 4 is een action role-plaing game welke origineel alweer uit 2015 komt. De game speelt zich af in een post-apocalyptische game waarin de wereld is vergaan door een nucleaire oorlog. Aangezien er veel aanwijzingen waren dat er zo’n oorlog zat aan te komen zijn er echter een heleboel bunkers gebouwd, Vaults, waarin sommige gelukkigen (of niet zo gelukkigen, het is maar net hoeveel je van de game weet) mochten schuilen terwijl de wereld verging. In Fallout 4 speel jij zo’n Vault-bewoner die na een serie ongelukken de wereld in trekt, zo’n 200 jaar na de allesvernietigende oorlog. Je verzamelt spullen, vecht tegen vijanden, bouwt je eigen gemeenschappen en werkt samen met andere groepen. De keuzes die je maakt hebben invloed op wat er gebeurt. De open wereld zit vol locaties, personages en missies. De Anniversary Edition bevat de volledige game, alle zes uitbreidingen en meer dan 150 extra items uit de Creation Club. Zo krijg je de meest complete versie van Fallout 4.

The Disney Afternoon Collection [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 februari

The Disney Afternoon Collection kwam oorspronkelijk uit in 2017. Dat klinkt misschien alsof dat vrij recent was, maar dat is alweer negen jaar geleden! Destijds werd de bundel uitgebracht op pc, PlayStation en Xbox, maar niet op Nintendo Switch. Daar komt nu dus verandering in! De compilatie bestaat uit zes retrogames, namelijk: Chip ‘n Dale Rescue Rangers, Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck en TaleSpin. De Nintendo-editie van deze bundel doet daar nog een schepje bovenop en voegt daar nóg eens twee games aan toe. Dat zijn de SNES-titels Bonkers en Goof Troop. Deze zijn allemaal opgepoetst voor modernere consoles, terwijl ze tegelijkertijd hun retro feel behouden. Bovendien worden er een aantal nieuwe features geïntroduceerd om nog een extra laagje uitdaging toe te voegen: Boss Rush en Time Attack. Mag het voor jou juist liever een tandje minder moeilijk? Met de Rewind-functie worden die pittige platforming-stukken nét even iets gemakkelijker.

Resident Evil Requiem [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €79,99 – 27 februari

Resident Evil Requiem is alweer het negende deel uit de horror-serie. En ook in dit deel belooft weer een beklemmende adembenemende ervaring te gaan worden die je tot in het diepst van je ziel doet huiveren. In deze game zul je als twee personages spelen: FBI analist Grace Ashcroft en legendarische agent Leon S. Kennedy. Twee totaal verschillende personages met verschillende speelstijlen, die desalniettemin dezelfde horror zullen doorstaan. Ga terug naar de stad waar het ooit begon, een midwestern stadje in de United States en het hoofdkantoor van voormalige farmaceutisch bedrijf Umbrella. Nadat daar in 1998 een zombie uitbraak was stemde de overheid in met een missie om de boel te ‘steriliseren’, een raketaanval op de stad om het probleem onder controle te krijgen. Dit werd natuurlijk al snel in de doofpot gestopt, maar na al die jaren blijkt er natuurlijk meer aan de hand… Benieuwd geworden naar deze titel? Wij mochten de game al eens proberen. Onze ervaringen hiervan kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 23 februari tot en met 1 maart

25 februari – FUR Squadron Phoenix

25 februari – Capy Spa

25 februari – Pogui

26 februari – Golfing Over It with Alva Majo

26 februari – Path of Mystery: A Brush with Death

26 februari – Exit Lab Leginner Level

26 februari – Exit Lab Intermediate Level

26 februari – Exit Lab Expert Level

26 februari – Hunt the Night

26 februari – Picronix 2

26 februari – Exit Lab ~15 Rooms~ [Switch 2]

26 februari – Magic Sheep

26 februari – Maid Cafe on Electric Street

26 februari – Tiny Garden

26 februari – Sands of Aura

26 februari – Escape R00M10

26 februari – Afterplace

26 februari – Peaceful Fishing Story

26 februari – POOLS

26 februari – NemoSphere

26 februari – Rolling Macho: Tumbling to Earth

26 februari – Sociable Soccer Champions

26 februari – Trials of Olympus

26 februari – Haunted Manager

26 februari – EGGCONSOLE ‘Super Cooks’ MSX2

26 februari – Loan Shark

27 februari – Tales of Berseria Remastered

27 februari – Resident Evil 7 biohazard Gold Edition [Switch 2]

27 februari – Resident Evi Village Gold Edition [Switch 2]

27 februari – Resident Evil Generation Pack [Switch 2]

27 februari – Jigsaw Realms: Oasis

27 februari – Trials of Randoom

27 februari – Laysara: Summit Kingdom

27 februari – Meowgic Mix

27 februari – Aquamarine: Explorer’s Edition

27 februari – Pokémon Leafgreen Edition (ook verkrijgbaar in DE, ES, IT, FR versies)

27 februari – Pokémon Firered Edition (ook verkrijgbaar in DE, ES, IT, FR versies)

28 februari – Glowfall Vale

