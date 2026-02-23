Twee nieuwe trailers voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Met nog iets minder dan drie weken tot de release stookt Capcom het vuurtje voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nog eens goed op. Er zijn namelijk twee nieuwe trailers online gezet. De zogenaamde ‘Go Forth trailer’ die focust op het verhaal en een 13 minuten durende developer walkthrough met lead gameplay designer Daisuke Wakahara. Je vindt beide video’s hieronder.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is alweer het derde deel in de Monster Hunter Stories spin-off franchise. De game verschijnt op 13 maart en brengt een gloednieuw avontuur naar de Switch 2. In de wereld van Twisted Reflection is de natuurlijke orde ingestort, de beruchte en bekende monsters zijn bijna uitgestorven en jij weet als één van de weinigen wat er aan de hand is. Nadat een Elder Draggon dit aan jou onthult maak je het jouw taak om bevriend te raken met Monsties en de wereld te redden.

Wij hebben de eerste twee hoofdstukken – Azuria en Cataracts – al mogen verkennen en dit bleek een fantastische ervaring. Lees vooral onze hele preview om meer te weten te komen. En voor wie het gemist heeft, er is sinds begin deze maand een demo beschikbaar. Met nog drie weken tot de release heb je nog meer dan voldoende tijd om zelf alvast een voorproefje te krijgen. Het goede nieuws is dat de save data van de demo kan worden overgedragen naar de volledige game. Dus mocht je besluiten de game aan te schaffen heb je die speelminuten al in de pocket!

Tel jij af naar de release van Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection?

Go Forth Trailer:

Developer Walkthrough: