Nieuwe content voor Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board heeft een spannende nieuwe update gekregen.

er is een gloednieuw speelbord: Board Six. Dit bord is gebaseerd op de Hashira Training Arc en introduceert spelers aan bekende personages zoals Tengen Uzui’s vrouwen Hinatsuru, Makio en Suma, en de ervaren Demon Slayer Murata. Deze personages staan klaar om je tijdens je avontuur te helpen, en zelfs de Hashira kunnen zich bij je aansluiten om je te trainen op speciale velden. ’s Nachts verschijnen de Mist Hashira, Snake Hashira en Wind Hashira om spelers gezamenlijk uit te dagen. Met teamwork kunnen jij en je medespelers deze uitdagingen aangaan en overwinnen. De update voegt ook twee nieuwe minigames toe: Cold Soba Noodle Speed-Eating Contest!, waarbij je sneller moet eten dan de Water Hashira door snel op knoppen te drukken, en Fly the Distance!, waar je een papieren vliegtuigje zo ver mogelijk laat vliegen door op het juiste moment te stoppen.

