Slime Heroes aangekondigd voor de Switch

Whitehorn Games hebben, in samenwerking met Pancake Games, aangekondigd dat Slime Heroes ook naar de Switch komt. Deze 3D action adventure game wordt beschreven als een ‘approachable souls-lite.” Wat dat precies betekend kun je in de trailer hieronder alvast bekijken. Daarin kun je alvast een blik werpen op de gameplay en wordt het verhaal van de game alvast uitgelegd. Een officiele releasedatum is er helaas nog niet, behalve dat de game in de eerste helft van 2025 zal verschijnen. We houden jullie op de hoogte!

In Slime Heroes speel je, hoe kan het ook anders, een slime die door een eigenaardige wereld reist. Hij moet deze wereld redden van een mysterieuze corruptie, en om dat te doen zal hij gewelddadige vijanden moeten verslaan, moeilijke puzzels moeten oplossen en vergeten schatten vinden. Vind magische edelstenen en combineer deze om unieke en machtige vaardigheden te creëren waarmee je de corruptie kan verslaan. Oh, en hoeden! Door de werelden heen zul je hoedjes kunnen vinden waarmee je je slime niet alleen kunt versieren, maar ook kleine stat buffs geven. En als je het niet lukt? Vraag een vriend om je te helpen in zowel online play of couch co-op. Het gedeelde loot systeem zorgt ervoor dat je vaardigheden kunt maken die op elkaar aansluiten.