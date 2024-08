Nieuwe manieren om Tetris te spelen!

Tijdens de Nintendo Partner Showcase heeft Nintendo 3 aankondigingen gedaan omtrent Tetris. Zo is Tetris Forever aangekondigd, komt de NES-versie van Tetris naar Nintendo Switch Online én komt er een grote update aan voor Tetris 99.

Tetris Forever

De grootste aankondiging was ongetwijfeld die van Tetris Forever. Deze speciale jubileum-editie zit namelijk vol met klassieke Tetris-spellen, zoals de Famicom-versie, maar ook Tetris 2, Super Bombliss en Super Tetris 3, om er maar een paar te noemen. Daarnaast is er de nieuwe Tetris Time Warp-modus aan toegevoegd. Hiermee speel je Tetris in verschillende tijdperken. En als je denkt “Tetris is toch Tetris?”, dan zul je verbaasd zijn om te zien hoeveel de gameplay van Tetris door de jaren heen toch is veranderd als je mid-game ineens een stokoude versie van Tetris voor je kiezen krijgt.

Om deze set compleet te maken, zijn er ook nog documentaires aan de game toegevoegd die het 40-jaar-oude verhaal achter Tetris vertellen. Dus als je meer wil weten over Tetris door de jaren heen, dan kan dit als Tetris Forever later dit jaar uit moet komen.

De overige aankondigingen…

Als dat nog niet genoeg is, kunnen fans van Tetris sowieso nog hun lol op dit jaar. Zo moet de NES-versie van Tetris deze winter nog uit gaan komen op Nintendo Switch Online. En omdat dit om de NES-game gaat, hoef je hier uiteraard de NSO + Uitbreidingspakket niet voor te hebben.

En als klap op de vuurpijl (of raket, als je echt goed bent in Tetris), dan is er voor Tetris 99-spelers ook nog een verrassing. Deze winter brengt Nintendo namelijk ook nog de 40th Anniversary Tetris 99 Grand Prix naar Switch-spelers. Zo weet je zeker dat je absoluut aan jouw Tetris-fix gaat komen dit jaar.