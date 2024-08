Balatro brengt vandaag Friends of Jimbo DLC uit

Ook Balatro kwam vandaag voor bij tijdens de Indie Showcase. De game is dit jaar een enorme hit geweest, en lijkt zijn momentum voorlopig te behouden. Er komt nieuwe DLC aan voor de roguelike pokergame: Friends of Jimbo. En het mooiste? Hij is vandaag al te spelen! En het allermooiste? De DLC is gratis!

In Friends of Jimbo draait het allemaal om crossovers. Welke games kunt je verwachten? Nou, wat dacht je van een bescheiden RPG genaamd The Witcher 3: Wild Hunt? Jazeker, vanaf vanavond kun jij Geralt of Rivia, Yennefer en Dandelion toevoegen aan jouw kaartendek. Verder gaan we ook Vampire Survivors, Dave the Diver en Among Us terugzien. Van elke game zijn er bepaalde mechanics en thema’s genomen en die zijn naadloos in Balatro verwerkt. Zo zul je bijvoorbeeld imposter-kaarten tegenkomen, zoals je misschien al wel van Among Us gewend bent.

De DLC werd aangekondigd middels de onderstaande trailer:

