SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game verschijnt 4 oktober op de Nintendo Switch

Begin augustus kwam het nieuws naar buiten dat Patrick Ster misschien wel zijn eigen game zou krijgen. Het doosje van de PS5-versie van het spel was namelijk gelekt. Geruchten zijn natuurlijk niet altijd waar, maar in dit geval klopte het, net zoals het MySims-gerucht, wel. Vanmiddag tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase werd er namelijk bekendgemaakt dat Outright Games SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game naar Nintendo’s hybride console gaat brengen. Tevens hoeven Switch-bezitters niet superlang meer te wachten, want 4 oktober is het spel verkrijgbaar.

In SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, Patrick Ster! In dit spel lijkt het een normale dag te worden zonder enige vorm van senstatie, totdat Patrick wakker wordt tenminste. De bekende roze ster uit SpongeBob Squarepants gaat de wereld namelijk helemaal op z’n kop zetten en daar mag jij bij helpen!