Nieuwe Pokémon LEGO is aangekondigd, maar nog niet voor Nederland

Vandaag zijn er maar liefst twaalf nieuwe sets van LEGO aangekondigd die in samenwerking met Pokémon zijn gemaakt. Klein minpunt, de beschikbaarheid is voorlopig erg beperkt. De nieuwe sets maken namelijk gebruik van de nieuwe Smart Bricks. Deze nieuwe blokjes maken geluiden en geven licht voor interactieve speelsessies. Deze zijn echter op het moment alleen verkrijgbaar in de VS, VK, Frankrijk, Duitsland, Polen en Australie. Het wordt dus importeren als je ze wilt hebben of hopen dat ze binnenkort beter beschikbaar worden.
De twaalf sets kosten tussen de € 14,99 en 119,99, maar komen niet allemaal met de Smart Brick en oplader. Die zit alleen in de twee sets van € 119,99 en € 69,99. Het gaat hier om ‘Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle’ en ‘Training House with Pikachu’. De rest hebben wel Smart Tags en zijn dus compatible met de Smart Brick. De sets die beschikbaar komen zijn als volgt:
- Jigglypuff Concert (88 stukjes) – € 14,99
- Charmander and Geodude’s Cavern Clash (198 stukjes) – € 19,99
- Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof (240 stukjes) – € 19,99
- Trainer’s Buggy Adventure with Squirtle (320 stukjes) – € 29,99
- Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle (313 stukjes) – € 34,99
- Drone Search for Mythical Mew (429 stukjes) – € 49,99
- Eevee and Lapras’s Treasure Hunt (623 stukjes) – € 59,99
- Training House with Pikachu (400 stukjes) – € 69,99
- Mewtwo’s Lab Break (605 stukjes) – € 69,99
- Umbreon vs. Garchomp Championship Battle (831 stukjes) – € 79,99
- Cubone and Gengar’s Spooky Showdown (782 stukjes) – € 89,99
- Charizard vs. Jolteon Ultimate Battle (751 stukjes) – € 119,99
Mocht je de nieuwe sets willen bekijken, dan kan dat via bijvoorbeeld de Duitse LEGO-site.