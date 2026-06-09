Gratis en betaalde DLC voor Pokopia aangekondigd

De verrassingshit voor Nintendo van dit jaar, Pokopia krijgt flink wat DLC. De eerste DLC is volledig gratis en is vanaf augustus te downloaden. Met deze DLC kun je een nieuwe kracht, Dive, gebruiken om onderwater flink verder te bouwen, maar ook nieuwe Pokémon ontmoeten. Echter, de Expansion Pass zal drie grote updates toevoegen. Deze is wel betaald en vandaag al te koop.

De eerste DLC van de Expansion Pass voegt Bubbly Basin toe aan je game. Deze DLC zal net als de gratis DLC in augustus al verschijnen. Aan het einde van dit jaar verschijnt het tweede pakket met nieuwe functies en in 2027 kunnen we weer genieten van een gloednieuwe locatie. De eerste beelden van de komende DLC kun je in onderstaande trailer zien. De Expansion Pass zal € 34,99 kosten.