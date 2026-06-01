Pokémon TCG: 30th Celebration aangekondigd voor september

Pokémon is ondertussen diep in de viering van de 30ste verjaardag, maar vanaf september gaat de viering echt los voor liefhebbers van het kaartspel. Mits ze de nieuwe uitbreiding voor Pokémon TCG kunnen bemachtigen. De 30th Celebration-set komt op 16 september wereldwijd uit. Na de initiële release komen er gedurende het jaar verschillende andere producten met de set uit.

Ieder pakje kaarten bevat 5 glimmende kaarten, een glimmende Basic Energy en 1 Pokémon TCG Live code card. De set komt met verschillende (30 verschillende) oude klassieke kaarten met een 30th anniversary-logo op de kaart. Dit komt erg overeen met het design van de set van de 25ste verjaardag. Daarnaast is er een nieuwe type kaart in de set, Futuristic Rare. Deze bevat levendige illustraties gemaakt door YOSHIROTTEN.

Daarnaast bevat ieder pakje standaard één van 30 unieke Pikachu-kaarten. Iedere kaart is gemaakt door een andere tekenaar. Verder zullen er nog nieuwe kaarten in de set zitten met het thema dag en nacht. Passend bij de Day Out en Night Out activiteiten gedurende het jaar.