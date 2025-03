Releasedatum voor simulatie game Hungry Meem

Zo’n twee maanden geleden schreven we over de aankondiging van simulatie game Hungry Meem voor de Nintendo Switch en pc (via Steam). Een precieze releasedatum was toen nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat Hungry Meem op 19 juni 2025 gaat verschijnen.

Hungry Meem is een game over hongerige mysterieuze wezentjes genaamd Meems. Als speler tref je bij de start van de game een plaatjesboek over Meems aan. Je leert dat de Meems onder de ‘World Tree’ leven en het gevaar lopen uit te sterven. De ‘Miraculous Pot’ die allerlei lekkernijen kan koken is namelijk vernietigd. Het is aan jou om dit lot te veranderen en de kolonie van Meems weer op te bouwen. Dat doe je door te interacteren met het plaatjesboek. Verzamel grondstoffen, laat de World Tree groeien en bouw allerlei faciliteiten voor de Meems. Door het leren van nieuwe vaardigheden verander je het uiterlijk van je Meems. Het is zelfs mogelijk om nieuwe Meems te creëren door ze aan elkaar te koppelen. Lukt het jou om het verhaal van de Meems tot een goed einde te brengen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe Hungry Meem eruitziet? Bekijk dan de vandaag gedeelde opening movie hieronder.