Pokémon Champions later deze maand naar smartphones

De nieuwe battle simulator van Pokémon Champions is nu al even uit voor de Switch en Switch 2. De game die sinds kort het officiële toernooispel is geworden, moet ook nog naar smartphones komen. Dat is nu precies wat er op de planning staat. Vanaf 17 juni kun je namelijk Pokémon Champions downloaden op iOS en Android. Op Android kun je je nu al pre-registreren om de game automatisch te laten downloaden wanneer die beschikbaar is.

Pokémon Champions is een free-to-play battle simulator die de klassieke gevechten van Pokémon toegankelijker moet maken. Zo zijn mechanics versimpeld en het aantal Pokémon beperkt. Je kunt in dit spel wel abonnementen afsluiten om sneller en meer beloningnen te krijgen. Het fijne aan het spel is dat je Pokémon binnen de game kunt vrijspelen, maar ook via Pokémon Home kunt importeren. Op deze manier is de game toekomstbestendig voor aankomende generaties. Zo kunnen bijvoorbeeld makkelijk mechanics terugkeren of verdwijnen.