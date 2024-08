Nieuwe trailer De Smurfen – Dreams zet het verhaal in de schijnwerpers

Een gloednieuwe Smurfen-game werd onlangs aangekondigd, later dit jaar verschijnt namelijk De Smurfen – Dreams op de Switch! Microids heeft vandaag een gloednieuwe trailer van de game vrijgegeven, welke het verhaal achter het spel uit de doeken doet. Ook komen volop nieuwe gameplaybeelden van de game voorbij. Den nieuwe trailer kun je hieronder bekijken. Ook is inmiddels bekend dat deze nieuwe Smurfen-titel op 24 oktober aanstaande zal verschijnen.

In dit 3D-platformspel kom jij erachter wat er precies in het hoofd van een slapende Smurf gebeurt. In deze game heeft Gargamel namelijk een spreuk uitgeoefend op deze wezentjes, waardoor ze in slaap zijn gevallen. Daarom maak je kennis met de beste dromen en en de meest vreselijke nachtmerries van de Smurfen. Verder bestaat deze titel uit vier dromerige werelden en kun je die samen met jouw vrienden verkennen.

Is De Smurfen – Dreams voor jou een game om in de gaten te houden? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!