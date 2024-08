The Next World komt naar de Switch

Winteryear Studios Los Angeles heeft The Next World aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game is een combinatie van eeen open wereld actie-avontuur én een cyberpunk-RPG. Het spel speelt zich af in het dystopische Los Angeles in het jaar 2108. Daarin speel je als systeemingenieur voor een corrupt bedrijf en voer je bedrijfsspionagemissies uit in ruil voor medische zorg om zo je zieke moeder de nodige zorg te kunnen geven.

In de game neem je allerlei jobs aan, ontgrendel je steeds meer cybernetische upgrades en speciale vaardigheden. Met een tal van wapens ga je de gevechten aan en zul je steeds sterker worden om het ook tegen steeds sterkere vijanden op te nemen. Dit alles met een futuristische grafische stijl. De game kent in totaal 12 verschillende eindes. Benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer van de game eens. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer The Next World zal verschijnen.