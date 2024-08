Nintendo Direct én Indie World Showcase op 27 augustus 2024 

Nintendo pakt morgen groots uit op het gebied van nieuws, aankondigingen van spellen en het tonen van aankomende games. Morgen, 27 augustus, zendt Nintendo namelijk om 16:00 uur een livestream uit met een Indie World Showcase gevolgd door een Nintendo Direct: Partner Showcase. De livestream beslaat beide presentaties en duurt in totaal zo’n 40 minuten. Wat we exact kunnen verwachten is momenteel nog niet bekend. Het zal in elk geval gaan om third-party titels op de Nintendo Switch. Daarnaast benadrukt Nintendo dat er geen nieuws zal volgen over de opvolger van de Nintendo Switch.

