Nieuwe trailer Sunset Hills

Enkele maanden geleden belichtte we de kickstarter van Sunset Hills, een handgetekend verhalend avontuur. De kickstarter had op dat moment al zijn doelen al gehaald en er was zelfs bericht dat er een Switch versie op de planning stond. Nu, slechts een maand later, is de game al verschenen op steam. Tijdens de Future Games Show Gamescom is er daarnaast een nieuwe trailer verschenen, waarin ook de console versies officieel bevestigd worden. De game zal binnenkort op de Xbox, Ps5 en Nintendo Switch verschijnen, al is het nog niet helemaal duidelijk wanneer. Tot die tijd zullen we het moeten doen met deze prachtige nieuwe trailer. Je kunt hem hieronder bekijken.

Sunset Hill speelt zich af in de 19de eeuwse wereld. Maar niet onze wereld, want in plaats van mensen wordt deze wereld bevolkt door honden! Nico, een veteraan, is na zijn loopbaan in het leger begonnen als schrijver. Wanneer na zeven jaar zijn eerste boek uitkomt, begint hij aan een treinreis om zijn oude kameraden te bezoeken. Tijdens zijn trip ontmoet hij verschillende mensen en helpt hij ook bij het oplossen van problemen die hij onderweg tegenkomt. En stukje bij beetje herinnert Nico zich ook steeds meer van de oorlog.