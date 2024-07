Kickstarter-game Sunset Hills komt uit in 2025

Handgetekend puzzelavontuur vol honden.

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. In dit artikel besteden we aandacht aan Sunset Hills, dat voldoende financiering heeft bemachtigd voor een geplande Switch-release in 2025. Lees hier meer over dit handgetekende puppy-avontuur.

Sunset Hill speelt zich af in de 19de eeuwse wereld. Maar niet onze wereld, want in plaats van mensen wordt deze wereld bevolkt door honden! Nico, een veteraan, is na zijn loopbaan in het leger begonnen als schrijver. Wanneer na zeven jaar zijn eerste boek uitkomt, begint hij aan een treinreis om zijn oude kameraden te bezoeken. Tijdens zijn trip ontmoet hij verschillende mensen en helpt hij ook bij het oplossen van problemen die hij onderweg tegenkomt. En stukje bij beetje herinnert Nico zich ook steeds meer van de oorlog.

Als je de Kickstarter steunt, ontvang je een code waarmee je de eerste twee hoofdstukken van het spel op Steam kunt spelen. Deze hoofdstukken vormen de basis van het spel en duren zo’n zeven uur om te spelen. Extra delen kunnen later als DLC worden aangeschaft. Wil je de Switch-versie spelen, dan moet je nog even geduld hebben. Deze is bevestigd, maar staat voor 2025 op de planning. Als je iets wilt bijdragen, dan heb je nog veertien dagen om de Kickstarter te steunen. Maar let op: aan het sponsoren van Kickstarters zijn altijd risico’s verbonden. Ga jij dit spel in de gaten houden? Laat het ons weten in de comments!